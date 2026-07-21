La saison continue avec notre prochain événement artistique qui s’apprête à faire vibrer Montélimar !
Travaillant de manière intuitive, elle se laisse guider par les couleurs et la matière pour créer ses oeuvres abstraites. Elle ne cherche pas à représenter quelque chose mais à laisser parler l’émotion et les ressentis.
Subtilement, elle progresse vers le portrait, une technique qui l’attire de plus en plus et qu’elle commence à développer.
Croyez-moi, le coup d’oeil en vaut la peine.
Exposition : Amanaliya Art
Exposition de l’artiste peintre Amanaliya Art, à La Galerie d’étoiles.
20 rue Raymond Daujat 26200 Montélimar Tél. 06 29 90 22 65
La saison continue avec notre prochain événement artistique qui s’apprête à faire vibrer Montélimar !