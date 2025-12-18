Suivez le guide et découvrez l’univers de l’artiste Dalva Duarte lors de votre visite de l’exposition Amazônia au Musée d’art contemporain de Montélimar Agglomération.
Exposition AMAZÔNIA – Visite guidée pour adulte
Le Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération présente jusqu’au 22 février 2026 l’artiste brésilienne Dalva Duarte.
Chaque parcelle du monde, chaque rencontre et chaque lecture inspire et nourrit la création de cette artiste.
Place de Provence 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 46