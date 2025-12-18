Exposition, Visites

Exposition AMAZÔNIA – Visite guidée pour adulte

Le Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération présente jusqu’au 22 février 2026 l’artiste brésilienne Dalva Duarte.
Chaque parcelle du monde, chaque rencontre et chaque lecture inspire et nourrit la création de cette artiste.

Le 23/12/2025 15:00

Place de Provence 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 46

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Suivez le guide et découvrez l’univers de l’artiste Dalva Duarte lors de votre visite de l’exposition Amazônia au Musée d’art contemporain de Montélimar Agglomération.