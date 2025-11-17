Créé en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial rassemblant plus de 7 millions de personnes qui se mobilisent pour faire respecter l’ensemble des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et a obtenu le prix Nobel de la Paix en 1977. Ainsi, Amnesty lutte contre la torture, la peine de mort et contre toutes les formes d’atteintes et de discriminations concernant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Exposition Amnesty International et Artisans du Monde
Comme chaque année depuis plus de 40 ans à Montélimar Amnesty International organise une exposition, vente solidaire et une tombola afin de financer leurs différentes actions militantes durant l’année.
Hôtel de Ville Salle d'honneur 26200 Montélimar Tél. 04 75 53 79 24