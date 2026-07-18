Exposition

Exposition annuelle de l’Essaillon

L’association  » l’Essaillon  » de Séderon vous invite à leur exposition annuelle.
Pinceau, pastel, crayon… tous les moyens sont bons pour mettre en avant Séderon.

Exposition annuelle de l’Essaillon
du 15/07/2026 15:50 au 30/08/2026 18:30

2 la Bourgade 26560 Séderon

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Gratuit pour les visiteurs

Voici ce qu’en dit Sandy-Pascal Andriant, leur président, à ce sujet :
 » Notre village a beau être petit, perdu au fin fond des baronnies, il s’est trouvé au moins 28 artistes, amateurs ou professionnels, qui s’en sont inspiré depuis un siècle.
À travers différentes techniques et supports, chacun a exprimé son attachement à ce paysage. « 