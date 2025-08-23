Exposition : Apprends-moi à coudre/scier

À travers une recherche sensible mêlant photographies, installation vidéo et textile, l’artiste interroge les liens complexes qui unissent les Arméniens de la diaspora à une terre qu’ils n’ont pas toujours connue, mais qui les habite profondément. Elle tisse des histoires intimes et familiales avec celles d’un pays pris dans les déchaînements géopolitiques, ethniques et religieux, du XXe siècle à nos jours. Une immersion poétique dans une Arménie réelle et rêvée, à la croisée de l’intime et du collectif.

Apprends-moi à coudre/scier dialogue avec l’exposition des 20 ans L’Arménie du sacré à l’épreuve du temps. Trois oeuvres de l’artiste y sont présentées jusqu’au 1er février 2026.

Avec le soutien du Centre National des Arts Plastiques Exposition présentée en écho aux Rencontres de la Photographie de Chabeuil en partenariat avec Clic’Images, du 11 au 14 septembre 2025.