Exposition « Arborer »

Pour fêter les 50 ans du Parc naturel régional du Vercors, la compagnie Dans tes rêves propose une « transhumance poétique » sur plusieurs jours pour célébrer les naissances et les morts de ces 50 dernières années, ponctuée de plusieurs étapes.

Le jeudi 20 mai, les artistes de la compagnie, les visiteurs et les enfants des écoles arrivent au Mémorial.

L’EXPOSITION

Du 20 mai au 20 septembre

Accompagnée par un fond sonore, l’exposition est une mise en scène photographique des habitants du Vercors, qui rassemble le trésor des gens qui ont été interrogés pendant la résidence de la Compagnie Dans tes rêves.

LE VERNISSAGE

Jeudi 20 mai à 11h

Suite au vernissage, une petite collation sera proposée.

Rendez-vous ensuite pour un Atelier découverte de l’entraînement mental, en pleine nature.

Qu’est ce que l’entraînement mental ? C’est une méthode, une manière d’organiser sa pensée, que nous héritons des mouvements de l’éducation populaire. Elle permet de muscler nos capacités individuelles et collectives à se saisir de situations complexes, à identifier ce qui fait problème, à en découper les différents aspects, à faire preuve d’esprit critique.

Issu de la résistance à l’occupation, des maquis du Vercors, et des mouvements d’éducation populaire d’après-guerre, l’entraînement mental cherche à armer tout un chacun pour faire face à toutes ces situations qui, des plus quotidiennes aux plus extra-ordinaires, semblent nous boucher l’horizon, nous paralyser, nous renvoyer à notre impuissance.

En partant des situations concrètes, situées, dans lesquelles nous sommes prises, il nous invite à produire notre propre analyse, à affronter la complexité, à travailler les immanquables contradictions du réel à toutes ses échelles.

