Exposition – Archéologie contemporaine

2023, troisième année consécutive de résidences in situ, expositions, interventions artistiques dans l’ancien palais épiscopal et les collections du Musée de Die. Yann Le Crouhennec développe ici, dans son travail, le concept d’archéologie contemporaine.

L’ARTISTE: Le Musée de Die accueille, l’artiste contemporain Yann Le Crouhennec, qui expose régulièrement son travail artistique dans différentes capitales européennes. Diplômé de l’Université Panthéon Sorbonne de Paris, il a notamment exposé à la Foire Internationale d’Art Contemporain d’Istanbul et au Lichtenberg Museum de Berlin en 2018. Il a exposé à la Biennale d’Istanbul de 2019 sur le thème du 7ème Continent (Yedinci K?ta) et a participé à plusieurs projets en lien avec Beijing, à des expositions internationales en ligne en 2020 ainsi qu’au Musée de Die en 2022

LE PROPOS: Adopter les codes scénographiques et archéologiques museaux pour lier l’histoire antique à l’histoire contemporaine afin de comprendre et interroger le monde actuel, souligner la corrosion et la fragilité inéluctable des être et des objets, telle est en substance la proposition artistique qui nous est présentée.

En s’inscrivant dans un continuum historique voire proto-historique remontant au-delà de l’antiquité, l’artiste nous propose une réflexion sur notre propre histoire. C’est en explorant les traces qui en subsistent, qu’il souligne la fugacité de l’Histoire du temps que l’on dit présent. Tout comme nous le faisons avec notre propre histoire, au travers de ces traces, en tentant d’en faire le récit, on la ré-écrit,

on la ré-interprète: on la ré-invente.

Cette exposition interroge notamment le devenir et le statut des objets et des oeuvres d’art à l’heure de l’instantanéité, l’obsolescence des objets étant désormais aussi rapide que les modes et progrès technologiques qui les diffusent et les promeuvent. Cette fugacité n’allant pas sans déchets et dégâts, tant environnementaux qu’humains. En témoignent ces supports et objets informatiques du quotidien historique: disques durs rouillés, cadavres de souris et disquettes tout droit sortis de la préhistoire de l’age de l’informatique.

L’obsolescence accélérée des outils et objets soumis aux modes fugaces et promotions marchandes envahissantes générées par la société de consommation néo-libérale ayant atteint un stade pathologique pour la planète est entretenue en premier lieu par le besoin toxicomaniaque de valorisation permanente et instantanée de l’ego inconscient malade de l’humanité qu’à l’instar des philosophes antiques Socrate, Epithète ou Diogène, Marx décrit comme fétichisme de la marchandise conduisant fatalement à une forme de dépossession de soi: l’aliénation.

Quelle est, dans ce contexte, la valeur d’une oeuvre d’art dès lors que le nombre de privilégiés y ayant eu accès et étant en capacité d’en percevoir les enjeux est dérisoire et érigent cette oeuvre avant même sa disparition éventuelle au statut de mythe ?

Yann Le Crouhennec réalise, parfois aidé de son fils, de petites sculptures à la cuisson primitive voire des céramiques archaïques et surréalistes comme ce bol troué pour ceux qui n’aiment pas la soupe ou bien encore divers objets plus ou moins anciens soumis à un traitement de durée variable (allant de quelques jours à plusieurs années) qui leur confère cet aspect archéologique.

L’artiste présente de nombreuses oeuvres spécialement créées à partir des collections du musée. Il réalise, par exemple, des ré-interprétations d’oeuvres d’art historiques, principalement de statues romaines antiques. Ces ré-interprétations subjectives principalement réalisées en béton brut qu’il livre aux intempéries et à la patine du temps sont librement mêlées aux vestiges qui reposent dans le jardin du Musée.

Yann Le Crouhennec a choisi de se concentrer sur cet ensemble de statues en pierre fragmentaires qui ont perdu une part de leur intégrité physique du fait des attaques du temps. En collaboration avec le conservateur du musée, il a considéré différentes hypothèses permettant d’imaginer ce à quoi ces statues pouvaient ressembler à l’origine. On retrouvera, par exemple, sa vision de la superbe statue de Venus de dos, retrouvée en 19….. lors des fouilles de…. , ou encore ses interprétations questionnantes du culte de Cybele, particulièrement vivace dans la région à partir des IIIème ou IVème siècle siècles…

Ces sculptures mais aussi ses dessins remettent en perspective des oeuvres originales qu’on considère parfois à tort comme des » objets uniques « , de nombreuses sculptures étant tout comme aujourd’hui’-hui produites en série pour décorer les jardins *. (Cette ré-appropriation de l’histoire interroge particulièrement la pérennité des oeuvres et des civilisations mais également sur la notion de propriété intellectuelle et indirectement de la marchandisation de l’art bien avant l’ère de sa reproductibilité technique, reflexion menée en profondeur au XXème sicle par Walter Benjamin et Theodor W. Adorno.)

À travers cette démarche, Yann Le Crouhennec replace les oeuvres au sein d’un continuum créatif dans la succession des répliques*.

Au croisement de l’art contemporain et de l’archéologie, cette exposition est l’occasion pour l’artiste de souligner le regard déformant que l’on porte sur le passé, les traces de la vie quotidienne des humains et la mythification que constitue tout récit historique. C’est aussi pour le Musée de Die le lieu de rappeler la fascination qu’a exercé de tout temps l’Antiquité sur les artistes, d’interroger la principe de Musée, le concept d’Archéologie, la notion d’Histoires ainsi que l’idée d’Art Contemporain en dialogue avec un patrimoine antique universel désormais accessible à tous.

* La notion de copie, de réplique, de tirages est loin d’être taboue dans les musées d’archéologie. Un certain nombre d’oeuvres présentées sur cimaises sont issues de la diffusion, à l’Antiquité, sur tout le pourtour méditerranéen, de modèles qui se répandent et évoluent au fur et à mesure du temps, en fonction des commandes, des techniques et des matériaux utilisés. La plupart des statues de marbres que nous connaissons, sont par exemple, des copies d’originaux en bronze, très souvent perdus.