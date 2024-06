Exposition : Art dans la ville

Ces oeuvres sont à découvrir sur différents lieux publics dans le centre-ville de Montélimar : le point de départ de déambulation commençant dans la cour de l’Hôtel de Ville avec une oeuvre d’Idan Zareski et se terminant à proximité de l’Office de Tourisme et du Musée d’Art Contemporain (Rond-point Charles Trenet) avec une sculpture d’Alexandra Gestin.

Vous pourrez découvrir le parcours de ces oeuvres sur les sites de Montélimar-Agglomération, de l’Office de Tourisme et dans les communes de l’agglomération.

Le parcours de ces oeuvres à découvrir jusqu’au 3 novembre 2024 est libre et gratuit.