Exposition artistique de vannerie

Exposition d’une cinquantaine de pièces contemporaines en osier, réalisées par Emilie Rouillon. Depuis 15 ans, Emilie travaille l’osier; le façonne selon son inspiration et crée des objets insolites et imaginaires. Pour cette exposition, elle explore 3 axes : le cercle, les volcans et les murs qui expriment pleinement son respect et son intérêt pour la nature.