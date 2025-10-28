En cette année 2025, pour sa 20ème édition, Partage des Arts parraine le Rotary club Valence pour soutenir l’association Diab&Team 26-07. L’objet de celle-ci est l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des enfants, adolescents et jeunes majeurs diabétiques et de leurs familles. 30 artistes pluridisciplinaires, 30 visions du monde, 30 témoignages, 30 regards s’engagent en exprimant le meilleur de leur sensibilité et de leur créativité avec pour contrainte le format 20 x 20 cm.
Le thème de la tombola, pour laquelle une oeuvre est offerte par chaque artiste, est « Entre femme et homme ».
Exposition Artistique « Entre femme et homme »
Exposition 20e édition : 30 ARTISTES · 184 OEUVRES.
Place de l'Université 26000 Valence
