Exposition artistique : « Vivre les oiseaux ! »

La Maison du Gardien devient ainsi un refuge artistique, un lieu de sensibilisation et d’émerveillement.

Les oiseaux font partie de notre quotidien, si bien que nous finissons parfois par ne plus les voir. Pourtant, ils sont là, tout autour de nous.

À travers cette exposition, je vous invite à porter un nouveau regard sur ces compagnons ailés. Chaque salle vous plongera dans un milieu de vie particulier : la forêt, la campagne, la ville, les zones humides, ainsi qu’un espace dédié aux oiseaux migrateurs qui traversent notre région.

Et quel lieu plus symbolique que la Maison du Gardien pour accueillir ces oeuvres ? Cette maison, autrefois dédiée à la surveillance et à la préservation d’un espace, devient ici le refuge des oiseaux peints et l’écho de leur présence fragile. À travers cette exposition, cette maison devient le témoin d’un engagement : celui de veiller sur la biodiversité qui nous entoure.

Mes peintures, réalisées à l’huile et à l’aquarelle, mettent en lumière ces oiseaux que l’on croise chaque jour mais que l’on oublie souvent d’observer. Ils reprennent leur place, imposent leur présence, nous rappellent qu’ils partagent notre monde et qu’ils méritent notre attention.

Certaines espèces sont menacées, d’autres luttent discrètement pour s’adapter aux transformations de leur environnement. À travers cette exposition, j’espère susciter l’émerveillement mais aussi la prise de conscience : et si demain, leur chant s’éteignait ?

Prenez le temps de les regarder, d’écouter ce qu’ils ont à nous dire.

Vivez les oiseaux !