Une animation à la manière de l’artiste Jérémy Fischer : technique du papier découpé est en libre accès dans notre hall d’accueil.
Exposition
Exposition Artothèque
Dans le cadre de la Fête du Livre de la ville, plusieurs oeuvres de trois auteurs de livres jeunesse sont exposées à la Maison de la truffe.
En partenariat avec le Sou des Écoles.
du 25/02/2026 au 28/03/2026 Informations complémentaires
Maison de la truffe et du Tricastin 2 Rue de la République 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 61 19
Gratuit pour les visiteurs