Exposition

Exposition Artothèque

Dans le cadre de la Fête du Livre de la ville, plusieurs oeuvres de trois auteurs de livres jeunesse sont exposées à la Maison de la truffe.
En partenariat avec le Sou des Écoles.

du 25/02/2026 au 28/03/2026

Maison de la truffe et du Tricastin 2 Rue de la République 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 61 19

Gratuit pour les visiteurs

Une animation à la manière de l’artiste Jérémy Fischer : technique du papier découpé est en libre accès dans notre hall d’accueil.