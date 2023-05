Exposition : Au-delà de l’immobilité, un regard sur le mouvement

Ses gestes dynamiques et instinctifs animent les toiles de ses émotions, projettent ses pensées avec puissance, et laissent ainsi s’évanouir l’éventualité d’une existence figée. Les jeux de texture et de couleur donnent vie à ses toiles d’une façon insoupçonnée. Qu’il fasse jour, que la luminosité soit tamisée ou obscure, selon la position d’observation du public, la toile ne saurait rester inerte grâce à la technique du rétro-éclairage mise en oeuvre dans cette collection. Sandra Chikhoun invite à la contemplation et propose une expérience visuelle inédite et unique à chaque spectateur. Une découverte à vivre et à revivre à la Maison du Gardien de Valence.