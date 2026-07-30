Vous y découvrirez les moulins, nombreux à l’époque et dont certains subsistent encore, les incidents liés à leur passage : crues, inondations, différends entre riverains, modifications de leur cours. La Bouterne, célébrée en patois nord-occitan avant 1900 par le poète Eloi Abert, fera également l’objet d’un diaporama.
Exposition
Exposition » Au fil de l’eau de la Bouterne et de la Burge » par l’association Chantemerle d’Hier et d’Aujourd’hui – Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez l’exposition en l’honneur de ces deux cours d’eau phare du village. Le parcours de ces rivières sera présenté au travers de cartes remontant jusqu’à 1700.
du 19/09/2026 au 20/09/2026 Informations complémentaires
10 rue des écoles 26600 Chantemerle-les-Blés Tél. 06 37 24 05 58
Gratuit pour les visiteurs