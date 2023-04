Exposition au PasSage

Combinant sculptures de papier et peinture gestuelle, matièriste, l’univers artistique de Stéphanie Ludet met en scène des personnages, des animaux grandeur nature ou aux dimensions monumentales liant des éléments vécus à d’autres plus irréels. Ces oeuvres colorées et métissées s’inspirant souvent de ses nombreux voyages à travers le monde et de l’histoire de l’art (Jan van Eyck, Antoine Watteau…) se posent au PasSage durant ce mois de mai 2023.

Profitons-en !