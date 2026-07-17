» Je suis passionnée par l’art contemporain et plus particulièrement par la technique du dripping (égouttage). Cette technique, popularisée par des artistes tels que Jackson Pollock, consiste à laisser couler ou éclabousser la peinture sur la toile, créant ainsi des compositions dynamiques, colorées et spontanées. Je suis heureuse de partager avec vous cette de calligraphie fougueuse pour dire avec passion la beauté du monde. »
Exposition
EXPOSITION BÉATRICE HERTEL A LA CHAPELLE DU PRADOU – TAULIGNAN
Entrée libre – Vernissage samedi 1er août à 18h30
du 29/07/2026 10:00 au 02/08/2026 19:00 Informations complémentaires
Place du pradou 26770 Taulignan
Gratuit pour les visiteurs