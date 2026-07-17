Exposition

EXPOSITION BÉATRICE HERTEL A LA CHAPELLE DU PRADOU – TAULIGNAN

Entrée libre – Vernissage samedi 1er août à 18h30

EXPOSITION BÉATRICE HERTEL A LA CHAPELLE DU PRADOU – TAULIGNAN
du 29/07/2026 10:00 au 02/08/2026 19:00

Place du pradou 26770 Taulignan

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Gratuit pour les visiteurs

 » Je suis passionnée par l’art contemporain et plus particulièrement par la technique du dripping (égouttage). Cette technique, popularisée par des artistes tels que Jackson Pollock, consiste à laisser couler ou éclabousser la peinture sur la toile, créant ainsi des compositions dynamiques, colorées et spontanées. Je suis heureuse de partager avec vous cette de calligraphie fougueuse pour dire avec passion la beauté du monde. »