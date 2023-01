Exposition BLANPAIN : vernissage

Exposition au Café Associatif le Passage avec BLANPAIN, un artiste local !

Le vernissage a lieu dimanche 5 Février à 11h30 !

« L’artiste Jean-Pierre Blanpain est né à Mamers (sarthe). Ses peintures sont de petites histoires intenses peintes dans des couleurs chaudes et un style légèrement naïf. Le travail artistique de Blanpain remonte aux années 1960, lorsque l’art est devenu un outil pour les idéologies et les agendas politiques, avec le pop art et le minimalisme émergeant comme les tendances artistiques les plus importantes de la décennie. Il vit et travaille à Bourg de Péage, dans la Drôme. Les oeuvres de Jean-Pierre Blanpain ont depuis longtemps trouvé leur chemin dans des collections privées en Europe, au Canada et aux États-Unis. »Jean-François Jung, galerie Fabrique Notre Dame.