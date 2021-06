Exposition: Blöffique Théâtre / Correspondance de Quartier

De janvier à mars, des habitants de Die et alentours, des travailleurs de cette ville, des adultes et enfants de toutes origines, qui ne se connaissaient pas à priori, ont entamé une correspondance épistolaire, se sont envoyés des cartes postales créées à partir des photos de leur quotidien. Véritable kaléidoscope de points de vue écrits ou photographiés, l’exposition itinérante qui en résulte est une oeuvre-témoignage, sensible et singulière, donnant à percevoir un territoire du commun, à travers le regard de celles et ceux qui y vivent. Durant l’exposition, chacun est invité à choisir une carte postale adressée à un inconnu et à lui répondre, afin d’ouvrir la correspondance au-delà du territoire.