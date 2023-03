Exposition Brigitte Spinelli

L’énergie, constamment montrée, circule entre des » objets » qui la canalisent, la compriment, où qui la libèrent.

CORPS ET ÂME FICTIONS

Ce qui semble s’être imposé à elle vient visiblement de l’expressionnisme abstrait, du souffle libérateur qu’il représente avec son audace et cette sorte de mystique brute qui le traverse. Elle a, on le devine, ce même rapport avec la nature indomptée… quelque chose d’autre qu’une simple délectation face au paysage, un rapport plus » chamanique « , un questionnement qui rappelle assez l’atmosphère spirituelle de l’expressionnisme. Cependant, elle ajoute à cette influence, la fraîcheur distante d’un humour caractéristique (avec un zeste de l’univers graphique des mangas). Cette rencontre de deux esthétiques qui pourraient paraître contradictoires participe à la vitalité de sa peinture, et sans doute à sa modernité par la force de confrontation qu’elle dégage.

La peinture de Brigitte Spinelli mérite une attention particulière, car elle parle très

bien de cette recherche libre, désordonnée, et si actuelle du sens dans les impasses oppressantes de nos sociétés.