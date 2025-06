Exposition Bruno Catalano, Visite de l’atelier

Bruno Catalano présente son travail, le processus de création de ses célèbres « Voyageurs », les matières et les techniques tout au long d’un parcours scénographique immersif pour une « traversée commune ».

Le Centre d’Art vous invite à découvrir son exposition dédiée au sculpteur crestois Bruno Catalano du 21 juin au 5 octobre 2025

Conçue comme un geste scénographique et un parcours pédagogique, l’exposition montre l’omniprésence de la matière à tous les stades de création et de fabrication de ses sculptures. Elle plonge le visiteur au coeur du processus créatif de l’artiste et donne à voir le travail collectif à l’origine de son oeuvre, en rendant hommage aux différents partenaires de la région qui participent de sa production et de son rayonnement. Cette pérégrination dévoile les multiples étapes de vie de l’argile, du plâtre, de la cire et du bronze. Autant d’éléments qui deviennent, sous la main du sculpteur, matière à émouvoir.

Commissaire d’exposition : Studio Bruno Catalano (Émilie Catalano & Lou-Justin Tailhades)

Scénographie : EBB. Global et Studio Bruno Catalano

Soutien à l’organisation de l’exposition : Pôle culture et animation de la ville, Ville de Crest

Les dates à retenir :

° Bruno Catalano vous ouvre les portes de son atelier pour des visites exclusives à la découverte de ses techniques de travail. Sur réservation obligatoire, places limitées

– Samedi 28 juin, mercredi 20 août et samedi 20 septembre à 14h30

° Découvrez l’exposition autrement, au son du violon alto avec Romain de Mesmay pour 30 minutes d’évasion. Sur réservation, places limitées.

– Mercredi 9 juillet et jeudi 14 août à 17h

° Visites guidée de l’exposition

-Vendredi 18 juillet et 29 août, samedi 6 et dimanche 21 septembre à 14h30

° Rencontre avec Bruno Catalano au Centre d’Art de Crest

– Samedi 4 octobre à 15h30

° Fête de la musique : Samedi 21 juin

La scène Crest Jazz se délocalise sur la place Medvode