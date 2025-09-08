Exposition

Exposition Carol Lamglait

Nouvelle artiste à Chabad’Arts : Carol Lamglait, mosaïque d’art.
Venez découvrir la minutie et l’originalité de ses oeuvres.
Bijoux, tableaux, sculptures n’attendent plus que vous.

Exposition Carol Lamglait
du 08/09/2025 au 31/10/2025

4 place Genissieu 26120 Chabeuil

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs