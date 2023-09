Exposition : Ce n’est pas le temps qui passe mais nous

Pour la première fois, le Palais idéal présente des photographies prises alors que le bâtiment est encore en construction. L’exposition propose également des oeuvres de Bachelot Caron, Damien Cadio, Marinette Cueco et Lena Vandrey.

Pour la première fois, le Palais idéal présente des photographies prises alors que le bâtiment est encore en construction.

L’exposition propose également des oeuvres de Bachelot & Caron, Damien Cadio, Marinette Cueco et Lena Vandrey.

« Ce n’est pas le temps qui passe mais nous » vient évoquer l’histoire des restaurations du Palais idéal et illustrer ces notions du temps qui s’écoule, de la fragilité des oeuvres, du cours des choses…

L’histoire de l’exposition débute ainsi : en janvier dernier, le Palais idéal du facteur Cheval découvre dans le fonds de la Bibliothèque municipale de Grenoble des photographies – inconnues jusqu’alors – prises alors que l’oeuvre de Ferdinand Cheval est encore en construction.

En effet, bien qu’il termine son bâtiment en 1912, le facteur Cheval ouvre son Palais idéal à la visite dès 1905. Il met alors en place une billetterie, fait signer un registre des visiteurs, organise des visites et anime son Palais de jeux d’eau. Photographe amateur, Emile Duchemin viendra à plusieurs reprises à quelques mois d’intervalle durant cette période. Passionné par la photographie, le cyclisme et l’automobile, Emile Duchemin (1862-1914) est l’un des premiers à conduire une voiture sur les routes de Grenoble et du Dauphiné.

La découverte de ces images a eu un impact très fort sur la lecture que l’on peut avoir aujourd’hui du Palais idéal du facteur Cheval, mais aussi sur sa restauration. Pour la première fois, des photographies d’époque, d’une grande qualité permettaient de révéler certains détails disparus du fait de l’érosion du bâtiment. Grâce aux photographies, ces détails ont pu être restaurés.

L’exposition est enrichie des peintures magistrales de Damien Cadio, et d’oeuvres de Bachelot & Caron et Marinette Cueco. Sont également présentées des sculptures de Lena Vandrey, données au Palais idéal par sa veuve, suite à l’exposition événement dédiée à cette artiste l’année dernière au Château de Hauterives.