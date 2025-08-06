Depuis que Cédric Marachian signe sous son vrai nom, il collabore avec de nombreuses galeries en exposant à Londres, Milan, Paris ou Stuttgart. De plus, il participe régulièrement à différentes collaborations dans les domaines de la musique, du théâtre ou de l’illustration.
La peinture de Cédric Marachian est centrée sur l’humain et si le mode portrait peut revenir fréquemment, ce sont communément de pures créations et non des représentations de personnes existantes, Cédric Marachian n’est pas un peintre réaliste, il interprète la réalité.
Exposition Cédric MARACHIAN
Artiste-peintre d’inspiration expressionniste né sous Pompidou, diplômé de l’école supérieure d’autodidaxie, professionnel depuis 25 ans, Cédric Marachian signait ses oeuvres de jeunesse sous le pseudonyme de Hamlet1888 avant de tomber le masque en 2012.
Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 45
Depuis que Cédric Marachian signe sous son vrai nom, il collabore avec de nombreuses galeries en exposant à Londres, Milan, Paris ou Stuttgart. De plus, il participe régulièrement à différentes collaborations dans les domaines de la musique, du théâtre ou de l’illustration.