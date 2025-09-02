Plus de 300 espèces présentées en 2024.
Fiches d’identification des champignons avec toxicité ou comestibilité
Possibilité d’avoir des explications pour éviter les confusions par des mycologues
Possibilité de faire déterminer sa récolte.
Possibilité d’adhérer à la Société Mycologique Montéléger Valence Sud (SMMVS)
Achat de livres.
Tombola.
Exposition « Champignons »
Exposition de champignons de la région : présentation des espèces, achat de livre, tombola….
4 cours des Platanes 26760 Montéléger
