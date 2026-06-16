Exposition : Chrétiens d’Orient, Passeurs d’espérance

Elles sont nées aux premières heures du christianisme par la prédication des apôtres, à partir de Jérusalem, et se sont étendues dans l’Empire romain et au-delà, jusqu’en Perse, en Inde, en Ethiopie….

Les chrétiens d’Orient sont les descendants de ces premiers chrétiens. Ils appartiennent à différentes Églises orientales, qui regroupent des réalités plurielles, des histoires mouvementées et des rites très diversifiés.

Cette exposition est une invitation à découvrir leurs 2000 ans d’histoire et à témoigner de la richesse de cette diversité. Les chrétiens souffrent aujourd’hui des crises qui secouent l’Orient. Par leurs oeuvres, ils agissent pourtant au quotidien dans l’éducation, la santé et le patrimoine. Leur présence même est essentielle pour préserver le vivre-ensemble et la paix souvent menacés dans la région.