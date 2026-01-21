– Vendredi 23/01 à 18h, vernissage avec exposition des oeuvres réalisées dans les structures, diaporama sur la Journée sans jouets.
– Samedi 24/01 : ateliers gratuits pour les familles. Premier atelier à 10h, deuxième atelier à 14h30 : faire son sable magique land art, faire sa pâte à modeler, découvrir le jeu avec des objets de récupération.
Exposition – Clôture des semaines écoparentalité 2025
Vernissage apéritif et atelier gratuit dans le cadre de la clôture des Semaines de l’écoparentalité des accueils petite enfance du territoire.
63 Rue de la Maladrerie 26110 Nyons Tél. 04 75 26 34 37
– Vendredi 23/01 à 18h, vernissage avec exposition des oeuvres réalisées dans les structures, diaporama sur la Journée sans jouets.