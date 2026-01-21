Exposition

Exposition – Clôture des semaines écoparentalité 2025

Vernissage apéritif et atelier gratuit dans le cadre de la clôture des Semaines de l’écoparentalité des accueils petite enfance du territoire.

du 23/01/2026 au 24/01/2026

63 Rue de la Maladrerie 26110 Nyons Tél. 04 75 26 34 37

Gratuit pour les visiteurs

– Vendredi 23/01 à 18h, vernissage avec exposition des oeuvres réalisées dans les structures, diaporama sur la Journée sans jouets.
– Samedi 24/01 : ateliers gratuits pour les familles. Premier atelier à 10h, deuxième atelier à 14h30 : faire son sable magique land art, faire sa pâte à modeler, découvrir le jeu avec des objets de récupération.