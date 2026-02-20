Exposition, Marché

Exposition collective au Festival Vice & Versa – Journées Européennes des Métiers d’Art

Venez rencontrer 5 artisanes d’art du collectif « Les Mains qui créent, les coeurs qui vibrent – Hozho et Vice & Versa 2026 » :
– Bemmy Bee
– Chantalouette
– L Créative
– Cécinat
– Soupçon de Brindille

Le 07/04/2026 18:00

180 route de Genas 26500 Bourg-lès-Valence

Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Détails des artisanes :

1. BOURDON-ROS Emmanuelle – BemmyBee, Ameublement et décoration (Toqué du Local). Créations textiles et objets décoratifs
https://www.bemmybeecreations.com/

2. PRAT Chantal – Chantalouette, Mode et Accessoires. Création d’accessoires de mode artisanaux

L’univers de Chantalouette

3. ALLEGRE Laetitia – L Créative, Bijouterie, Joaillerie Bijoux et pièces de joaillerie artisanale
https://www.lcreative.fr/

4. MARION Cécile – Cécinat, Cirier. Création de bougies artisanales, atelier et stand (Toqué du Local)
https://www.cecinat.fr

5. IACOBELLI Aurelia – Soupçon de Brindille, Ameublement et décoration. Décors végétaux stables et durables, objets de décoration florale
https://www.soupcondebrindille.com/