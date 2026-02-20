Exposition collective au Festival Vice & Versa – Journées Européennes des Métiers d’Art

Détails des artisanes :
1. BOURDON-ROS Emmanuelle – BemmyBee, Ameublement et décoration (Toqué du Local). Créations textiles et objets décoratifs
https://www.bemmybeecreations.com/
2. PRAT Chantal – Chantalouette, Mode et Accessoires. Création d’accessoires de mode artisanaux
3. ALLEGRE Laetitia – L Créative, Bijouterie, Joaillerie Bijoux et pièces de joaillerie artisanale
https://www.lcreative.fr/
4. MARION Cécile – Cécinat, Cirier. Création de bougies artisanales, atelier et stand (Toqué du Local)
https://www.cecinat.fr
5. IACOBELLI Aurelia – Soupçon de Brindille, Ameublement et décoration. Décors végétaux stables et durables, objets de décoration florale
https://www.soupcondebrindille.com/