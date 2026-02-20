Exposition collective au Manoir de Genas – Journées Européennes des Métiers d’Art

Détails des artisanes :
1. LACOBELLI Aurelia – SOUPCON DE BRINDILLE, Fabricant de compositions et décors végétaux stables et durables. Décoration florale d’intérieur
http://www.soupcondebrindille.com/
2. THOULOUZE Corinne – LONA CREATIONS, Bijoutier fantaisie
https://www.etsy.com/fr/shop/LonaCreations?
3. BOURDON-ROS Emmanuelle – BEMMYBEE CREATIONS, Cartonnier, Bijoutier fantaisie. Objets en carton et bijoux fantaisie faits main
http://www.bemmybeecreations.com
4. PRAT Chantal – CHANTALOUETTE, Fabricant d’objets en textiles. Création textile artisanale (pièces mode et déco)
5. ZAESSINGER Cécile – KRAF’TON CARTON, Cartonnier. Création d’objets et mobiliers en carton, démonstrations de cartonnage
https://www.facebook.com/kraftoncarton/
6. MARION Cécile – CECINAT, Cirier. Bougies artisanales et créations parfumées
https://www.cecinat.fr/
7. PINARD Gaelle – LES CREAS DE GAELLE, Fabricant d’objets en textiles. Objets textiles faits main, accessoires et décoration
https://www.lescreasdegaelle.fr/
8. BRAILLON Aurelie – ABPOTERIE, Potier de grès. Pièces en grès tourné, utilitaires et décoratives
https://www.instagram.com/abpoterie/
9. ABATTU Marie-Françoise – ABATTU Marie-Françoise, Potier raku. Poteries réalisées selon la technique raku, démonstrations et exposition
https://www.facebook.com/francoise.abattu
10. REY Elodie – CPOURTOI BIJOUX, Bijoutier fantaisie
https://cpourtoi-bijoux.fr/
11. FAY Emilie – PANPANLAMOUETTE, Bijoutier fantaisie. Bijoux fantaisie colorés et ludiques
https://www.panpanlamouette.com/
12. BERNARD Cynthia – TIT’LAINE, Brodeur crochet. Pièces textiles brodées et crochetées, démonstrations au public
https://www.facebook.com/profile.php?id=61574893055140