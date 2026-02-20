Exposition collective chez Les Ephémères – Journées Européennes des Métiers d’Art

Quatre artisanes d’art exposent et organisent aussi des animations pour les enfants !

Alice la maroquinière les aide à réaliser de petits porte-clefs en cuir, Lorette la potière, les aide à réaliser de petits bols, avec la technique du pincé, Laura la graphiste, leur propose un atelier d’initiation « jardin fragmenté » (collage papier, dessins, techniques mixtes).

Détails des artisanes :

1. HAVOND Lorette – HUIT CENTS GRAMMES, Potier de grès, Tourneur céramique. Atelier de poterie et tournage, démonstrations et ateliers céramiques.

https://www.instagram.com/huitcentsgrammes/

2. MONMAGNON Alice – Mlle Aubergine, Maroquinier : Création de maroquinerie artisanale et animation d’ateliers porte-clefs en cuir.

https://www.instagram.com/mlleaubergine/

3. ROULLET Maïlis – Sous les yeux de Jeanne, Emailleur sur métal. Pièces émaillées artisanales, démonstration d’émaillage sur métal.

https://www.instagram.com/souslesyeuxdejeanne/

4. ANDRIANAIVORAVANELO Laura – Sur le Balcon il y a des fleurs, Fabricant d’objets en papier et/ou carton. Créations en papier et carton, atelier » jardin fragmenté » (collage papier, dessins, techniques mixtes) pour enfants et adultes.

https://www.instagram.com/surlebalconilyadesfleurs/