Exposition collective de l’association Officine à la Chapelle des Cordeliers

J’ai le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition collective de l’association Officine à la Chapelle des Cordeliers à Crest. Je présenterai à cette occasion un ensemble de collages extraits de mon travail  » Second life « .

du 22/10/2025 15:00 au 09/11/2025 18:30

2 rue du Clocher 26400 Crest Tél. 33 (0)6 63 57 31 69

Pour plus d’info :https://www.facebook.com/events/1376614913823163

En espérant vous voir lors de cette occasion.
Sébastien Magne https://sebastien-magne.fr/