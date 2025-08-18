l’Université Populaire vous convie à découvrir Cosmée, une artiste qui travaille sur informatique. Elle trouve des supports lors de promenades et les transforme sur Photoshop ou dessine sur Illustrator.
Sa production éclectique varie d’une profusion de couleurs au noir et blanc.
Exposition: Cosmée « Colorama »
L’Université Populaire vous convie à découvrir l’Art Numérique Imprimé de Céline Alard alias Cosmée, à travers une déambulation mentale, incitant à ralentir, observer.
1, avenue Saint Martin 26200 Montélimar Tél. 04 75 52 31 45
