Exposition

Exposition Cosmogonie – Cave Pradelle

Venez découvrir les peintures de Florence Richard et les sculptures de Laurence Allart. Vernissage le 12 septembre à 18h30. Entrée libre

Exposition Cosmogonie – Cave Pradelle
du 12/09/2025 09:30 au 27/09/2025 18:00

905 Route de Tain 26600 Chanos-Curson Tél. 04 75 09 79 26

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs