Bernard Miranne est un peintre autodidacte qui expérimente sans cesse de multiples matières comme le carton, les rubans, la mousse, le modelage et la résine. Il crée avec diversité des peintures abstraites à l’huile, à l’acrylique au pinceau ou au couteau.
Sylvie Miranne, a reçu le Premier Prix en poésie libre non rimée du Concours Juliette Astier en 2017. L’alliance de la peinture et de la poésie prend alors tout son sens, rendant ainsi ces deux arts complémentaires.
A travers cette rencontre entre formes et mots, « Couleurs Tableaux » propose une expérience sensible, un parcours ou l’alchimie de la peinture s’associe à l’écriture, où les visiteurs sont invités à voir, à lire, à ressentir et peut-être à rêver.
Exposition Couleurs Tableaux – Sylvie et Bernard MIRANNE
L’exposition « Couleurs Tableaux » est un duo autour de la peinture et de la poésie. L’univers créatif et coloré de Sylvie et Bernard Miranne est une invitation au voyage à travers les émotions, les impressions et les paysages.
