Exposition : Cuire au bois

A découvrir le travail d’Audrey BARBES, installée dans le Lot : » Mes pièces ont une histoire. Elles naissent en moi et se matérialisent à l’atelier. La cuisson au bois est devenue une évidence dès mon installation. Je ne pourrais pas faire autrement, en tout cas pas maintenant, ni dans un futur proche. Ce qui se passe dans le four, c’est la concrétisation d’une démarche. Le hasard, l’incertain de ce mode de cuisson, rendent mes pièces d’autant plus précieuses et uniques. »

Pascale BALAY est installée dans le Vaucluse. Elle a débuté son aventure avec les cuissons au bois en 1981, cela lui est venu d’un coup, de manière un peu compulsive : » c’était cela et pas autre chose « . Elle a construit son premier four, un four de grès à voûte, dans lequel elle a cuit pendant 10 ans. Son apprentissage des cuissons, elle l’a fait seule, et, malgré des cuissons parfois ratées, elle a persévéré.

A découvrir le travail de Michel COHEN, installé dans les Hautes-Alpes : » Cuire au bois, c’est confier au feu une part de mon travail afin qu’il lui donne son propre souffle de vie. Les pièces actrices » privilégiées » sont témoins d’un processus où le feu, comme force créatrice se place au même rang que leur fabrication. »

