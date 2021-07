Exposition – Curare-te

Le Grand Art, l’art du soin, l’art de la guérison… un voyage merveilleux qui va réveiller vos sens et aiguiser votre esprit, un voyage aux confins de l’Age d’Or, puis des civilisations antiques, qui démarre en Chine avec Shennong : le Laboureur du Ciel et qui finit à Londres en 1928 chez Sir Alexander Fleming et la découverte accidentelle de la pénicilline.