Exposition d’Alain Roth « Estafilades en Nouvelle-Calédonie »

Alain Roth, photographe, graphiste et reporter nous offre une terre de contrastes : rivages est, ouest, montagnes, populations mêlées, luxuriance et misère… Ces images fortes se conjuguent et se heurtent parfois pour nous donner à voir l’essence même d’un territoire.

D’abord Belep, petite île à quatre heures de bateau de Nouméa et ces estafilades que les jeunes gens infligent aux eucalyptus. Ces marques, sur les écorces étonnantes de ces arbres, forment un décor naturel digne des travaux d’Andy Goldsworthy, Nils Udo ou d’autres artistes.

Puis ces portraits de femmes, pris par Alain Roth le 20 octobre 2018 au meeting du FLNKS de Ponérihouen sur la côte est, en hommage à leur rôle majeur dans la vie locale, associative et même politique.

Avec ces estafilades et ces portraits, Alain Roth saisit toute la détermination d’un peuple qui revendique haut et fort son identité kanaque.