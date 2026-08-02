Exposition d’aquarelles et sculptures par l’atelier Cherifa et Isabelle Bisson

« Venez découvrir les oeuvres colorés et lumineuses de mes élèves aquarellistes débutantes.

En quelques mois seulement, elles ont apprivoisé la fluidité de l’aquarelle pour créer des compositions pleines de fraîcheur et de sensibilité.

Une exposition qui témoigne du plaisir de créer et de l’audace de se lancer.

Entrée libre, venez les encourager ! »Chérifa

Depuis 2002, date à laquelle j’ai modelé mon premier ours en argile, la sculpture animalière occupe une place importante dans ma démarche artistique. Fascinée par la diversité du monde animal, j’aime observer et retranscrire en terre les formes, les mouvements et la personnalité de chaque espèce. En parallèle de la sculpture, je poursuis un travail de peinture et de poterie, nourri par la même curiosité et le même plaisir de créer. Isabelle Bisson