Exposition d’aquarelles – Réjane Janon

La passerelle de Tain, le château de Tournon et de Crussol, le toueur au port de l’Epervière, le cimetière des péniches de Cruas, le château de Rochemaure et le défilé de Donzère ne sont que quelques exemples parmi la trentaine de toiles exposées. L’artiste s’est laissée glisser sur le Rhône jusqu’à son embouchure pour fixer et interpréter à sa façon, du bout de son pinceau le fleuve et ses rives.