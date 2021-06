Exposition d’Art & Artisanat d’Art

Sept artistes exposent leurs oeuvres dans la magnifique petite chapelle de montagne du Vallon de La Jarjatte:

Danièle Zanardi (aquarelles) de Tréminis (38)

Elsa Boissier (art textile, feutrine, broderies et penny rugs) de Cliousclat (26)

Laurent de Troïl ( dessins et gravures) de Lus-La-Croix-Haute (26)

Marie-Christine Cartier (aquarelles et mosaïques) de Seyssins (38)

Marie-Jo Parron (peinture à l’huile et astronomique) artiste locale au rayonnement international, de La Jarjatte, Lus-La-Croix-Haute (26)

Simon Martin (peintures, bois chantournés sculptés et boutons bois décoratifs) de Livron-sur-Drôme (26) Véronique Austruy (mandalas et autres images) de La Jarjatte, Lus-La-Croix-Haute (26).