Exposition d’art brut psychédélique

Graphiste et infographiste totalement autodidacte, j’ai commencé à dessiner sur des carnets de voyage à la fin des années 1980. A propos de mes dessins, on pourrait parler d' » op-art brut psychédélique » : op-art pour » optical art « , un genre artistique abstrait visant à leurrer l’oeil ; l' » art brut « , conceptualisé par le peintre Jean Dubuffet, désigne les productions de personnes exemptes de culture artistique ; » psychédélique » concerne le mouvement de contre-culture apparu dans les années 1960 – l’appellation se réfère aux corrélations entre les sens et les activités psychiques (généralement en rapport avec des psychotropes) et aussi au coté flashy des couleurs utilisées.

Trente ans après mes premiers pas dans le graphisme, je ne sais toujours pas dessiner… mais l’abstraction de la plupart de mes dessins n’empêche pas que se dégage parfois, de façon indicible, une certaine harmonie des formes, couleurs et textures.