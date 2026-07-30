Dans le cadre du Printemps du dessin, le centre d’art contemporain de St-Restitut a proposé d’avril à juin une rencontre entre le sculpteur David Rabinowitch et le plasticien-imprimeur Matthew Tyson. À cette rencontre initiale vient s’ajouter le travail de Gabrielle Conilh de Beyssac, dont la sculpture, attentive à la matière, aux gestes et à l’expérience sensible, apporte une nouvelle perspective au dialogue.
Exposition
Exposition : David Rabinowitch dialogue avec Matthew Tyson et Gabrielle Conilh de Beyssac
Le Centre d’art contemporain de Saint-Restitut propose une exposition de David Rabinowitch en dialogue avec Matthew Tyson et Gabrielle Conilh de Beyssac
du 26/07/2026 au 16/08/2026 Informations complémentaires
3, passage de La Cure 26130 Saint-Restitut Tél. 06 23 66 96 45
Gratuit pour les visiteurs