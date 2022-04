Exposition de 3 artistes

Venez découvrir les sculptures originales d’Hervé Buldrini, les photos de Michel Gairaud couleurs ou noir et blanc et les oeuvres incomparables de Gilbert Fraisse, sculpteur sur bois. Egalement un hommage à Michel Yence avec son dernier tableau.

(Quand vous êtes sur la N7, au rond point entre Andancette et Albon, prendre la direction d’Albon et c’est à 300 m environ sur la droite)