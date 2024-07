Exposition de BenoÃ®t LÃ©toffÃ©

Je pratique la photo depuis très longtemps. Au début c’était l’argentique, avec la pellicule et les tirages en labo, une autre époque.

J’ai voulu faire une série sur la nouvelle Passerelle de Bourg-lès-Valence et essayer de la mettre en valeur, avec différentes lumières et de point de vue.

Car cette Passerelle fait maintenant partie du patrimoine Bourcain.

J’ai préféré maîtriser toute la chaîne photographique, la prise de vue, la retouche et le tirage sur du beau papier, pour faire un travail artisanal.

J’apprécie autant la couleur que le noir et blanc, et la Passerelle se prête bien aux deux approches…

Du soir au matin très tôt et dans la nuit de pleine lune, la Passerelle m’a accompagné pendant de longues semaines.

Comme disait Diane Arbus…

» Je n’ai jamais pris la photo que j’avais l’intention de prendre. Elles sont toujours meilleures ou pires… »

J’espère avoir gardé les meilleures.

Bonne visite ».

Létoffé Benoît