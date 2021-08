Exposition de Camille KIRNIDIS – Les rencontres de la photo

Exposition de Camille KIRNIDIS. Fin 2018, la tempête Adrian a ravagé le Nord de l’Italie et abattu massivement les épicéas de la « forêt des violons ». Ce bois précieux, choix de prédilection des luthiers, doit être recyclé en urgence.

Bûcherons, ouvriers et luthiers sont tous unis pour une même cause : sauver les arbres pour en faire des violons, et préserver ainsi « la musique du futur ».