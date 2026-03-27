Exposition de Christian Antérion sur le thème de la figure féminine

Du 6 au 19 avril, L’Atelier, lieu culturel et de créativité implanté au coeur du centre historique de Romans, accueille l’oeuvre singulière du peintre Christian Antérion.

Une exposition placée sous le signe de la figure féminine, thème central d’un travail pictural à la fois puissant, sensible et profondément incarné.

Né en Avignon le 14 juillet 1951, Christian Antérion porte en lui une mémoire sensorielle nourrie par l’effervescence artistique de sa ville natale.

Très tôt, des rencontres marquantes jalonnent son parcours : depuis son institutrice de maternelle qui lui lisait des contes et poésies à la mère de l’un de ses amis, qui, dans les années 60 à 70, lui fera découvrir » L’oeil » dont il conserve encore des exemplaires comme des reliques, mais également des expositions comme celle de Roger Bezombes.

Autant d’expériences fondatrices qui éveillent durablement sa sensibilité artistique et orientent son regard vers la création.

Rien ne prédisposait pourtant cet ancien guide de haute montagne et marathonien à la peinture. C’est à l’âge de 30 ans qu’il saisit les pinceaux, engageant dès lors une quête artistique intense et habitée. » Quand je peins, c’est comme si je courais un marathon « , confie-t-il, évoquant une pratique exigeante et profondément épanouissante.

Ses toiles, souvent de grand format, se distinguent par des couleurs vives et une expressivité saisissante. Depuis plus de vingt-cinq ans, l’artiste se consacre à ce

qu’il considère » le plus beau, le plus étrange, le plus fragile comme le plus solide : l’être féminin « . Un thème qu’il explore depuis inlassablement. » J’ai longtemps

peint des paysages, des monuments, jusqu’au jour où j’ai réalisé qu’il y avait à peu près trois milliards de femmes dans le monde, ce qui en faisait un sujet inépuisable… »

Travaillant de mémoire, sans modèle posé, il compose des figures libres, parfois déformées, issues de rencontres et d’impressions fugaces. Chaque oeuvre devient ainsi une évocation intime, où se mêlent émotion, poésie et résonances contemporaines.

L’artiste sera présent à L’Atelier du 6 au 11 avril, de 10h à 18h, offrant au public l’opportunité de rencontrer son univers et d’échanger autour de sa démarche.

Ses toiles resteront visibles en vitrines jusqu’au 19 avril.

À travers cette exposition, L’Atelier réaffirme sa vocation : un espace ouvert, vivant et accessible, dédié à la création artistique sous toutes ses formes. Situé au coeur du centre historique, ce lieu modulable et lumineux accueille à la fois l’école municipale d’art, un espace d’exposition, ainsi que des temps de conférence et de workshop.