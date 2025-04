Exposition de Christine Busso

Elle creuse ensuite son sillon dans l’isolement de son atelier et réalisera plus de 1300 travaux en quinze ans (pastels, aquarelles, peintures, sculptures ou papiers froissés…).

Ses oeuvres sont subtiles, poétiques, souvent empreintes de fragilité où le travail d’introspection se laisse deviner. Son univers mythique, parfois mystique en quête du Graal ou d’absolu, peut conduire le spectateur vers sa lumière intérieure.

» Je veux une peinture qui apaise et qui console « .

Les salles du château seront pendant quelques semaines l’écrin qui va mettre en valeur les oeuvres de cette artiste trop tôt disparue, foudroyée par un cancer à 41 ans. Sa mère Marie-Claude Busso accomplit depuis plusieurs années ce travail de » passeuse de lumière » en organisant les expositions.