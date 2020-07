Exposition de collages Marie Pouillaude

Marie Pouillaude travaille le papier découpé. Quête et plaisir toujours renouvelé de la matière papier, papier gouaché, papier imprimé, papier gaufré ou texturé, déchiré, découpé, collé.

Son guide est la couleur et ses infinies nuances, son exigence est la rigueur de la construction et de la mise en page.

Marie se passionne pour le livre et en a illustré une dizaine, seule ou en collaboration avec des auteurs, pour les enfants ou pour les adultes, souvent en hommage à Die et au Diois.

Vernissage le samedi 4 juillet à 17h.