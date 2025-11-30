Exposition

Exposition de Crèches du monde

Exposition de crèches du monde avec plus de 80 crèches différentes, en l’église de St Germain d’Hauterives.

Le 14/12/2025 14:00

533 route de st Germain 26390 Hauterives Tél. 06 47 56 98 84

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs