Édition d’un petit livret « La paix est le seul combat qui vaille d’être mené » Albert Camus
PAIX & guerres… un titre au parfum brûlant d’actualité mais qui s’écrit et se lit comme le reflet inversé du roman historique de Léon Tolstoï. Les époques se suivent et se ressemblent… héréditaires. Le présent y regarde le passé… mais aussi l’avenir… pour y semer les pigments d’un espoir intemporel. Car si Cristine Guinamand nous confronte aujourd’hui au même oxymore existentiel que l’auteur russe du XIXe siècle… elle n’en fait pas moins primer la PAIX sur les guerres… comme pour faire triompher la VIE majuscule sur la mort minuscule et conjurer le sort. Au CAC Angle, l’artiste expose un récit monumental qui se contemple… qui se vit, se lit et s’écoute. C’est un cri silencieux mais assourdissant tant la vibration des oeuvres touche le spectateur en plein coeur… un électrochoc qui réveille en lui la pulsation du jour présent… le fameux Carpe diem !
Extrait du texte d’Anna Rémuzon
Lire la suite sur https://www.angle-art.fr/
Exposition de Cristine Guinamand : « PAIX et guerres »
Exposition des peintures de Cristine GUINAMAND, visible dans l’espace d’art ANGLE art contemporain à Saint Paul-Trois-Châteaux.
L’artiste a invité Céline Berger à exposer dans les vitrines extérieures.
Place des Arts 12 rue Notre-Dame 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 04 73 03
Édition d’un petit livret « La paix est le seul combat qui vaille d’être mené » Albert Camus