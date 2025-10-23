Exposition

Exposition de Jean-Luc Genthon

La commune de Beaumont-lès-Valence a le plaisir d’accueillir Jean-Luc Genthon, artiste beaumontois depuis 2017, pour l’exposition du mois de novembre.

du 03/11/2025 au 28/11/2025

1 Route de Valence 26760 Beaumont-lès-Valence Tél. 04 75 59 54 55

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Ses oeuvres, aux formes abstraites et aux couleurs vibrantes, seront exposées à la mairie.
Venez au vernissage pour un moment privilégié pour rencontrer l’artiste et échanger autour de son univers créatif.